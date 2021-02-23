Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Агент Панарина прокомментировал обвинения в избиении в адрес хоккеиста
Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

Агент Панарина прокомментировал обвинения в избиении в адрес хоккеиста

Никита Абрамов

Спорт

Пол Теофанос, агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги Артемия Панарина прокомментировал информацию об избиении хоккеистом девушки десять лет назад. Об этом сообщило агентство New York Post.

— Я решительно и категорически отрицаю эти лживые обвинения, исходящие из России, в адрес Артемия. Это ложь, — приводит издание слова Тефаноса.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время россиянин являлся игроком подмосковного «Витязя».

Читайте также: «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина

хоккейобвиненияАртемий Панарин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте