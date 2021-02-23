Агент Панарина прокомментировал обвинения в избиении в адрес хоккеиста

Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

Пол Теофанос, агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги Артемия Панарина прокомментировал информацию об избиении хоккеистом девушки десять лет назад. Об этом сообщило агентство New York Post.

— Я решительно и категорически отрицаю эти лживые обвинения, исходящие из России, в адрес Артемия. Это ложь, — приводит издание слова Тефаноса.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время россиянин являлся игроком подмосковного «Витязя».

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