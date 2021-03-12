Футболистам Мальты могут разрешить сыграть с Россией, несмотря на ограничения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Футболистам сборной Мальты могут разрешить сыграть с Россией, несмотря на действующие в стране ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает издание Lovin Malta.

Встреча первого тура группы H между Мальтой и Россией запланирована на 24 марта в Та-Кали.

Ранее СМИ сообщили, что из-за пандемии коронавируса власти Мальты запретили проводить в стране любые спортивные мероприятия до 11 апреля. При этом национальные команды Мальты могут быть освобождены от этих ограничений. УЕФА контактирует с Российским футбольным союзом (РФС), Футбольной ассоциацией Мальты (MFA) и ФИФА по поводу проведения этой встречи.

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