Петр Иванов избран новым главой ВФЛА

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Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики стал Петр Иванов. Он победил на выборах на эту должность, передает «Р-Спорт» в понедельник, 30 ноября.

По данным агентства, на пост также претендовали олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, спортивный менеджер Михаил Гусев и директор студенческих чемпионатов РФ по легкой атлетике Андрей Шляпников. Последний во время отчетно-выборной конференции снял свою кандидатуру в пользу Иванова.

Напомним, Петр Иванов возглавляет Федерацию триатлона России, а также работает гендиректором АО «Скоростные магистрали» («дочка» РЖД).

С 2006 по 2013 год Иванов руководил ГУП «Мосгортранс», с 2016 по 2020 год — АО «ФПК».

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