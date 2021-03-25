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Российские фигуристы завоевали золоту и бронзу ЧМ в парном катании
Фото: instagram.com/nastia_ice

Российские фигуристы завоевали золоту и бронзу ЧМ в парном катании

Татьяна Плотникова

Спорт

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Мишина и Галлямов по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,59 балла. Еще одну медаль, бронзовую, завоевали другие представители России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе место досталось представителям Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун.

При этом российские фигуристы обеспечили себе максимальные три квоты на Олимпийских играх 2022 года в парном катании.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место по результатам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию

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российские спортсменыфигурное катаниеОлимпийские игры
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