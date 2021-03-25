Россияне Бойкова и Козловский выиграли короткую программу ЧМ по фигурному катанию

Фото: instagram.com/aleksandraboikova

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место по результатам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

Судьи оценили прокат Бойковой и Козловского в 80,16 балла. Второй результат показали действующие чемпионы мира, китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун (77,62 балла). Замыкают тройку российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (75,79).

Еще одна российская пара, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занимает четвертое место с 71,46 балла.

В четверг, 25 марта, спортивным парам предстоит продемонстрировать произвольную программу.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию.

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