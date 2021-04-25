Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что политический деятель награжден орденом за большой вклад в укрепление государственности РФ, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством».

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