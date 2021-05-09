Героический путь: как прошел главный парад Победы

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

В Москве состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественным маршем прошли более 12 тысяч военнослужащих, проехало свыше 190 единиц военной техники, а над столицей пролетело 76 самолетов и вертолетов. Новшество в 2021 году — пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Торжественные мероприятия на Красной площади начались в 10:00 по московскому времени. Прохождение пешей колонны открыли роты почетного караула и барабанщиков. Затем промаршировали 37 парадных расчетов. Это сержанты и солдаты, офицеры, курсанты военно-учебных заведений, кадеты, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, участники движения «Юнармия». В пешую парадную колонну вошли роты военной полиции, батальон Росгвардии, МЧС России, ФСБ, парадный расчет казачьего общества. Также по площади прошли две «коробки» женщин-военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на праздничные мероприятия вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. После российский лидер поднялся на трибуну, пожал руки ветеранам и поговорил с некоторыми из них. Там же он поприветствовал кадетов. Глава государства поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. Он подчеркнул, что 9 Мая для России «всегда будет священным».

Фото: Администрация президента РФ

— Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе, — отметил Владимир Путин.

В своей речи глава РФ добавил, что наша страна «последовательно отстаивает международное право». По его словам, мы и дальше будем «твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа». В заключение Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Своими впечатлениями о праздничном параде на Красной площади с «ВМ» также поделился ветеран ВОВ Евгений Знаменский. Он искренне восхитился увиденным и рассказал о своей военной биографии.

— Я сначала служил в пехоте. Потом стал артиллеристом-разведчиком. Дошел до Берлина, на Рейхстаге расписался. Сегодня на параде я восхищаюсь тем, что вижу. Восхищаюсь, какая у нас сейчас сильная армия. Нам бы такое вооружение, технику и организацию в годы Великой Отечественной войны, — сказал ветеран.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В завершение праздничного парада над Москвой пролетели 76 летательных аппаратов. Открывали воздушное шествие три тяжелых вертолета Ми-26, потом прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появились группы самолетов: четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, Ил-78 и Ту-160, Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сразу после этого над столицей появилась четверка новых авиационных комплексов — самолетов-носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. Затем пролетела эскадрилья из 10 самолетов Липецкого авиацентра. Также россияне могли наблюдать за единым строем из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, выпустившие дым в цветах российского флага. Военные вертолеты и самолеты совершили свои полеты над Москвой на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

После этого по традиции Владимир Путин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава РФ вместе с Эмомали Рахмоном почтил память погибших на войне.

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