«Куется боевая мощь»: почему армия России остается одной из лучших в мире

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российскую армию часто называют одной из лучших в мире, она вызывает восхищение у союзников и страх у противников. Отечественное вооружение регулярно дорабатывают и улучшают — власти не жалеют денег, когда речь идет о вопросах безопасности. «Вечерняя Москва» пообщалась с командирами и военными, которые объяснили, почему нашей армии нет равных, а также назвали образцы уникальной российской техники.

«Куется боевая мощь»

Как рассказал корреспонденту «ВМ» экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, военный эксперт полковник запаса Сергей Хатылев, на сегодняшний день боевая мощь РФ в привычном смысле слова — это не просто личный состав и комплексы вооружений, но также то, как и в каких условиях их применяют.

— Сейчас идет капитальное строительство и восстановление военных объектов, в том числе вдоль Северного морского пути (от Мурманска до Певека и почти до Камчатки). Восстанавливаются и строятся аэродромы, порты, базы Военно-морского флота, места дислокации сухопутных береговых войск. Также создаются запасы топлива. Кроме того, боевая мощь будет определяться и началом строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Это влияет на маневренность наших войск. Среди прочего идет строительство новороссийской морской базы, новых причалов и оборудования. В Калининграде строятся новые объекты: порты, аэродромы, стоянки военных кораблей, — сообщил офицер.

Он подчеркнул, что перевооружение и подготовка военной инфраструктуры, техники и людей гораздо важнее, чем какие-то единичные успехи в разработке новых видов оружия.

— То, что было с вооружением десять лет назад, не сравнить с состоянием и качеством того, что у нас есть сегодня. Куется боевая мощь, — отметил собеседник «ВМ».

Фото: Минобороны РФ

Какие новинки поступят на вооружение России?

По словам Хатылева, во всех видах и родах Вооруженных сил России появились новая техника и вооружение, но существует серьезный нюанс: образцы настолько новые, что пока еще только проходят испытания.

— Они только-только поступают к нам на вооружение. Еще не время для сотен танков «Армата» и тысяч «Кинжалов» (гиперзвуковые ракеты — прим. «ВМ»), поставленных на доработанные самолеты Миг-31БМ, — заявил полковник запаса.

Вместе с тем он назвал ряд мощных боевых новинок. Среди них самолеты: истребитель пятого поколения Су-57 (принимается на вооружение, уже «испытан» в Сирии), Миг-31БМ (модернизированный сверхзвуковой перехватчик), А-100 (на базе Ил-76МД-90А, также известный как «летающий радар»), стратегический бомбардировщик Ту-160 (модификаций М1, М2, М3), доработанный бомбардировщик Ту-22М3.

Помимо этого, Хатылев рассказал о новых зенитно-ракетных комплексах. В частности, в 2021 году войска готовятся принять на вооружение ЗРК С-500, способный одновременно решать задачи по уничтожению баллистических, аэробаллистических, гиперзвуковых и космических целей на расстоянии до 200 километров, уточнил военный эксперт. Также он назвал такие новые комплексы, как самоходные ЗРПК «Панцирь-СМ1» и «Панцирь-СМ2» (увеличена дальность, число и типы ракет), ЗРК ближнего радиуса действия «Сосна».

Наконец, на этапе, близком к получению на вооружение, находится эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235 («Нудоль»), добавил собеседник «ВМ».

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Американцы нам по совести аплодируют»

На вооружении у РФ есть множество образцов самой разной бронетехники, которая зарекомендовала себя еще годы, а в некоторых случаях и десятки лет назад, отметил заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, именно поэтому России, по сути, не приходится создавать принципиально новое вооружение.

— Любая авиационная техника, которая будет представлена на параде Победы в Москве, будет по-своему уникальна. Например, уже известный вертолет Ми-8. Многие скажут: «Ой, это уже старое!». Но нет — это платформа, модернизированная на сегодня уже столько раз, что ее можно называть другим именем. Ми — это бренд. Его знают в лицо и уважают в мировом авиационном сообществе. Когда я командировался в Канаду, то говорил местным: «У меня есть допуск к Ми-8». И они всегда поднимали палец вверх. Они не спрашивали, что это, — они знали. В этот вертолет наши инженеры заложили столько идей, что потенциал машины оказался неизмеримо большим. Я думаю, мы еще половину XXI века на нем пролетаем, — разъяснил военнослужащий.

По его словам, у России полно подобных «рабочих лошадок», которые с виду устарели, но внутри у них совершенно новая и притом конкурентоспособная начинка. К таковым относится штурмовик Су-25, обладающий обновленными навигационными устройствами, бортовым оборудованием, комплексом РЭБ. Модификации позволяют самолету «выполнять те же задачи, но с ювелирной точностью», сказал Попов.

— Мы должны это сказать еще раз, когда увидим эту шестерку Су над Красной площадью, когда они, оставляя шлейф из белых, синих и красных полос, будут закрывать парад, — добавил он. — Для многих наших граждан, очевидцев с Красной площади, эти машины почти неотличимы от уже известных, но в этом и нюанс: зачем нам абсолютно новый юнит, если мы можем модернизировать прежний так глубоко, что это обойдется нам в разы дешевле? Зачем надрывать пупки и тратить деньги впустую, когда можно добиться результатов за такие копейки, что американцы еще лет 10 нам потом будут завидовать? Они нам по совести аплодируют, хотя и не показывают этого, конечно.

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Что нового покажут на параде Победы в Москве?

В столичном небе 9 мая над Красной площадью пролетят самолеты поколения «4++», включая абсолютно новый Миг-35 на базе Миг-29, сообщил Попов. По его словам, новый Миг будет вооружен гиперзвуковым оружием: ракетами «Кинжал». На сегодняшний день они есть в арсенале двух российских эскадрилий, тогда как в Америке это оружие только проходит испытания, уточнил пилот.

— Еще из «нового» — Су-57. Мы его показывали раньше, но есть разница: в этот раз будут брать прямо из войск, а тогда гнали с испытаний. То есть это больше не экспериментальные машины. Их осваивают теперь не заслуженные летчики с большими погонами, а наши пацаны, уже готовые защищать российское небо, — добавил он.

«Им нет равных»

В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков назвал российскую бронетехнику лучшей в мире, превосходящей в том числе американскую. Так, например, первоклассная, по мнению эксперта, ракета «Калибр» опережает по своим характеристикам производимые в США «Томогавки». Кроме того, танки Т-14 на базе «Арматы» и самолеты Су-35, по сути, не имеют равных себе по силе конкурентов, заявил собеседник «ВМ».

— Проблема только в небольшом количестве (этих боевых единиц — прим. «ВМ»), но радует, что, например, танков собираются больше закупать, — сказал он.

По словам Сивкова, Россия также выигрывает по средствам радиоэлектронной борьбы. В этом плане отличился тяжелый беспилотник С-70 «Охотник», отметил эксперт.

— Такой машины ни у кого нет. Этот беспилотник по-настоящему уникален, — считает собеседник издания.

Читайте также: Владимир Зеленский назвал российскую армию мощной силой