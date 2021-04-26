Владимир Зеленский назвал российскую армию мощной силой

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times назвал российскую армию мощной силой.

— Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, а российская армия, мы все это знаем, — очень мощная сила. Поэтому она постоянно у наших границ, — заявил он.

Кроме того, украинский лидер назвал «психологическим давлением» передвижение российской армии у границ с Украиной. Также он сказал, что страна готова к «неприятным сюрпризам», а украинские вооруженные силы очень сильны и смогут «сдержать любую угрозу».

Напомним, Украина и Запад в последнее время начали выражать обеспокоенность в связи с тем, что Россия занимается передвижением своих войск. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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