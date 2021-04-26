Кремль назвал тревожным сигналом заявление Зеленского о Минских соглашениях

Фото: Вечерняя Москва

В Кремле считают «тревожным сигналом» заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменения Минских соглашений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 апреля.

Ранее украинский лидер в интервью изданию Financial Times предложил изменить Минские соглашения — в частности, расширить количество стран — участниц переговоров в «нормандском формате». В качестве потенциального участника Зеленский предложил США.

Дмитрий Песков призвал обратить внимание на интервью президента Украины международной газете.

— В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения «минского формата», добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Россия посоветовала главе МИД Украины сосредоточиться на Минских соглашениях