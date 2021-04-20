Россия посоветовала главе МИД Украины сосредоточиться на минских соглашениях
Москва порекомендовала министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе сконцентрироваться на выполнении минских соглашений. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости во вторник, 20 апреля.
— Москва посоветовала Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей и позвонить для этого в Донецк и Луганск, — приводит агентство слова своего собеседника.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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