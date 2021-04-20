Россия посоветовала главе МИД Украины сосредоточиться на минских соглашениях

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Москва порекомендовала министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе сконцентрироваться на выполнении минских соглашений. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости во вторник, 20 апреля.

— Москва посоветовала Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей и позвонить для этого в Донецк и Луганск, — приводит агентство слова своего собеседника.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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