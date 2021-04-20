Глава МИД заявил, что Украина не планирует наступления в Донбассе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступления в Донбассе.

По его словам, Украина также не рассматривает вариант военной эскалации или провокации на территории Донбасса, сообщает РИА Новости.

— Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта, — заявил политик.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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