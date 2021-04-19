Переговоры политсоветников «нормандской четверки» закончились безрезультатно

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Состоявшиеся в понедельник, 19 апреля, переговоры политсоветников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата», которые продолжалось более трех часов, закончились безрезультатно.

— Видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений. По инициативе российской стороны в первую очередь был обсужден раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования участники не приступили, — сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

Он отметил, что конкретные предложения России о механизме предотвращения эскалации перестрелок и о способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины. А представители Франции и Германии вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня.

Собеседник агентства подчеркнул, что позиции Франции, Германии и Украины указывают на явное стремление к имитации и дальнейшему затягиванию переговоров даже ценой жертв и разрушений в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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