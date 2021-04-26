Россия заняла четвертое место в мире по величине оборонных расходов

Фото: Минобороны РФ

Россия вновь вошла в пятерку государств, лидирующих по объему расходов на оборонные цели, по версии Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Как подсчитали аналитики института, в 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6 процента, хотя показатели мирового валового внутреннего продукта сократились на 4,4 процента. Это объясняется прежде всего экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Больше всего в 2020 году на оборонные нужды потратили США (778 миллиардов долларов, +4,4 процента к показателю 2019 года). Второе и третье места заняли Китай и Индия (252 миллиардов долларов и 72,9 миллиарда долларов соответственно).

Россия стала четвертой с 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. При этом авторы отчета указывают, что фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6 процента ниже ее первоначального военного бюджета, сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию рассказал о модернизации вооружения в Российской армии.

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