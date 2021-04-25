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Депутат Госдумы РФ назвал лживыми слова польского министра обороны о возрождении СССР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы РФ назвал лживыми слова польского министра обороны о возрождении СССР

Илья Ашуров

Внешняя политика

Заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю являются лживыми и носят пропагандистский характер. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

По его словам, Россия ориентирована на будущее, и нет смысла «возвращаться к тому, чего нет». Однако это не отменяет того факты, что страна и впредь будет наращивать свою военную мощь.

— Им не нравится, что мы становимся сильней? Ну тогда пусть пеняют на себя, а не кивают, мол, у русских имперские амбиции. Так что заявления министра обороны Польши откровенно лживые и пропагандистские и, разумеется, с русофобским направлением — куда сегодняшней Польше без этого? — приводит слова Бальбека РИА Новости.

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак сказал в интервью Polskie Radio, что Россия хочет возродить империю. При этом Варшава следит за ситуацией на своих границах и занимается модернизацией армии.

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