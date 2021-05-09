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Стало известно, что Путин обсудил с ветераном ВОВ Марией Фаустовой
Фото: Администрация президента РФ

Стало известно, что Путин обсудил с ветераном ВОВ Марией Фаустовой

Анастасия Волоснова

Общество

После парада Победы в Москве в воскресенье, 9 мая, президент России Владимир Путин пообщался с участниками боевых действий. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала, о чем говорила с главой государства.

По словам пенсионерки, во время беседы президент узнавал у нее детали боевого прошлого.

— Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, что радисткой была. Ну, а потом — о личной жизни общались, — приводит 5-tv.ru слова женщины.

Парад прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В нем поучаствовали около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано более 190 образцов военной техники, а также военная авиация.

Ранее сообщалось, что Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади в Москве.

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День ПобедыВладимир Путинветеран
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