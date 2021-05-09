Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков объяснил слова президента РФ на параде про «недобитых карателей»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Песков объяснил слова президента РФ на параде про «недобитых карателей»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова главы государства о «недобитых карателях».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади отметил, что некоторые силы снова пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, также появляются «сборища недобитых карателей» и предпринимаются попытки переписать историю.

По словам представителя Кремля, в некоторых странах очевидны проявления неонацизма.

— Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны, — сказал Дмитрий Песков.

Он в эфире радиостанции «Говорит Москва» добавил, что на Украине и в некоторых странах Прибалтики также проявляли себя неонацисты.

Читайте также: Героический путь: как прошел главный парад Победы

Дмитрий Песковпарад ПобедыВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте