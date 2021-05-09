Песков объяснил слова президента РФ на параде про «недобитых карателей»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова главы государства о «недобитых карателях».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади отметил, что некоторые силы снова пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, также появляются «сборища недобитых карателей» и предпринимаются попытки переписать историю.

По словам представителя Кремля, в некоторых странах очевидны проявления неонацизма.

— Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны, — сказал Дмитрий Песков.

Он в эфире радиостанции «Говорит Москва» добавил, что на Украине и в некоторых странах Прибалтики также проявляли себя неонацисты.

Читайте также: Героический путь: как прошел главный парад Победы