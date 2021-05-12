«Понял, что я все могу»: СМИ опубликовали подробности допроса стрелка из Казани

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, считал всех людей «своими рабами». Это следует из выдержек его допросов, которые опубликовал LIFE SHOT в среду, 12 мая.

— Я замкнутый одинокий человек. Я — бог. Все остальные — мои рабы и считаются «биомусором», — рассказал злоумышленник.

Свои действия Галявиев совершил потому, что хотел «показать всем людям то, что они мои рабы». Преступление, по его словам, он совершал в одиночку.

Юноша понял, что он является Богом, 1 апреля этого года. Тогда он захотел «избавиться от всех существ в этой Вселенной». «Я понял, что я все могу, и могу сделать все, что угодно и с кем угодно», — рассказал Галявиев на допросе.

Оружие Галявиев купил в Йошкар-Оле. Гимназию № 175 он выбрал потому, что сам в ней учился и знал «все коридоры, учебные залы и т. д.». Во вторник, 4 мая, он, по собственным воспоминаниям, приобрел в магазине 100 патронов 12-го калибра и 150 картечью.

В среду, 5 мая, злоумышленник самостоятельно изготовил бомбу у себя дома, изучив этот процесс в интернете. На следующий день Галявиев забрал нож из дома отца и поехал в гимназию, чтобы узнать расписание уроков. Там он узнал, что школа закрыта до 11 мая.

Наконец, во вторник, 11 мая, молодой человек поехал в школу. Он решил, что совершит теракт во время второго урока, который начинался в 08:55 по местному времени. Женщина-вахтер сказала, что ему нельзя здесь находиться, и он вернулся домой.

Находясь в своей квартире, Галявиев оделся, сделал два снимка и отправил сообщение в Telegram-канал, который он создал незадолго до этого. После этого он взял ружье, а также два рюкзака — с бомбой и патронами, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменили занятия, также в эту дату прошел день траура. Кроме того, в среду похоронили погибших в результате происшествия. В Казань прибыл глава СК Александр Бастрыкин, и лично посетил место трагедии.

После этого СК заявил о «неадекватном поведении» Галявиева. Ведомство рассказало, что в прошлом году врачи поставили злоумышленнику диагноз, который свидетельствовал о заболевании головного мозга. Вскоре стало известно, что девятерых пострадавших при стрельбе доставили в Москву.

Во время суда Галявиев признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний. Судья отправил его в СИЗО на два месяца.

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