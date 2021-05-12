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Дуров: Казанский стрелок намеревался сделать Telegram-канал предсмертной запиской
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Дуров: Казанский стрелок намеревался сделать Telegram-канал предсмертной запиской

Анастасия Прохорова

Происшествия

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, планировал оставить Telegram-канал в качестве предсмертной записки. Об этом сообщил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Казанский стрелок рассказал о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до случившегося.

— На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку, — сообщил Дуров.

Модераторы Telegram почти сразу же заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале уже после задержания убийцы.

По словам Павла Дурова, даже если бы и был осуществлен мониторинг всех Telegram-каналов правоохранителями, они бы не успели предотвратить трагедию за столь короткое время. Галявиев не раскрывал своих планов заблаговременно и не упомянул конкретной информации.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

Читайте также: Суд арестовал на два месяца устроившего стрельбу в школе в Казани

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