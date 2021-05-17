СМИ: Напавшего на прохожих мужчину с ножом обезвредили в Екатеринбурге

Фото: Youtube/E1.RU

В Екатеринбурге у железнодорожного вокзала полиция обезвредила мужчину с ножом, который бросался на прохожих и резал людей. Об этом сообщает E1.ru в понедельник, 17 мая.

К месту случившегося приехали сотрудники правоохранительных органов. Ранее прохожие слышали звуки выстрелов.

— Кто-то с ножом начал прямо на улице резать людей, приехали полицейские и застрелили его, — рассказала одна из очевидцев.

По словам прохожих, от рук мужчины с ножом могли пострадать трое людей. Некоторые заявили, что вооруженного мужчину обезвредил не полицейский, а военный.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на месте случившегося есть пострадавшие.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина с ножом был обезврежен и задержан. Отмечается, что в результате нападения погибли три человека.

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