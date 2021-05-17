Утечка топлива произошла из крупного резервуара в Красноярском крае
Утечка дизельного топлива произошла из крупной емкости на территории Дудинки Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в понедельник, 17 мая.
Уточняется, что протечка произошла в резервуаре объемом 20 тысяч кубических метров.
— На территории «Таймырской топливной компании» происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров, — говорится в сообщении.
Источник агентства добавил, что на месте уже проводятся работы по устранению случившегося. Ведется перекачка топлива в резервные емкости. Масштабы разлива и его причины устанавливаются.
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