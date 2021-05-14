«Достали боевую одежду и веревку»: как сотрудники МЧС спасают людей вне работы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС стоят на страже безопасности москвичей круглосуточно: большинство из них работают по строгому графику — сутки через трое. Однако бывают случаи, когда после дежурства, в свой выходной, пожарные и спасатели, сами того не ожидая, снова приходят на помощь. «Вечерняя Москва» пообщалась с сотрудниками столичного главка МЧС и узнала об их необычных и внерабочих «спасательных операциях».

Порыбачить

Пожарный Алексей Князьков утром 24 марта 2019 года ехал домой со смены по Бисеровскому шоссе с боевыми товарищами — Романом Каневым и Владиславом Курьяновым. Проезжая около озера Бисерово, они в 35–40 метрах от берега увидели двух мужчин, провалившихся под лед.

— Я припарковал автомобиль. Достали боевую одежду и веревку, которые возим с собой, и кинулись на помощь к пострадавшим. Крикнув им, чтобы они сохраняли спокойствие, и, распределив между собой обязанности, прицепив за карабин один из коушей веревки к ремню, мы с Романом стали продвигаться ползком к пострадавшим, — рассказывает Князьков.

Пока огнеборец бросал конец веревки тонущим, его товарищ Канев сделал с помощью пожарного топора упор во льду для стабилизации веревки. Вскоре, вытащив одного из пострадавших на лед и протащив его на безопасное от провала расстояние, Князьков подполз ко второму мужчине.

— На берегу они сняли свою мокрую одежду, мы дали им свою верхнюю. Потом посадили мужчин в автомобиль. Хотел вызвать скорую помощь, но они отказались. По их словам, они снимали в находившемся рядом поселке с компанией дом и решили сходить порыбачить, — рассказывает пожарный.

Он добавляет, что предложил рыбакам доехать до его дома, чтобы переодеться и выпить горячего чая, но мужчины отказались.

— Мы отвезли их в дом, который они снимали, и передали их товарищам, — говорит Князьков.

Бдительность

Дмитрий Скороваров работает в системе МЧС уже 20 лет. За эти годы он неоднократно приходил на помощь людям в чрезвычайных ситуациях, которые заставали его совсем не на дежурстве. По его словам, за такой продолжительный срок службы у него выработались бдительность и постоянное желание смотреть по сторонам, и ему просто «везет» на спасение вне службы.

— Много таких ситуаций было. Ехал на работу или домой после нее, обнаруживал признаки горения, приходилось принимать действия по тушению. Мимо же не проедешь. Последний раз ехали со службы, в Зеленограде был случай, в полвосьмого, увидели дым с крыши 17-этажного дома. Оказалось, с первого по второй этаж горели электрощитовые. Силы выслали и приступили к подручному тушению. Людей предупредили, чтобы не выходили в подъезд, а находились дома. Ликвидировали оперативно, — вспоминает спасатель.

Несколько лет назад он вез ребенка на занятия в школу. Проезжая мимо стоящих в ряд магазинов в Зеленограде, он увидел, что с крыши кафе, которое расположено среди них, идет черный и густой дым. Скороваров зашел в заведение и спросил, не горит ли у них что-то. Ответ сотрудников был отрицательный.

— Пошел на задний двор. А пристройка, где мангальная зона у ресторана, загорелась. Силы вызвали. Подручными средствами потушить невозможно. Подразделения прибыли и все потушили, — говорит спасатель.

Он вспоминает, что три года назад ехал вечером домой по МКАД и увидел, что в правом ряду горит автомобиль: несколько машин остановились, люди вышли. Скороваров позвонил коллегам и уточнил, была ли заявка на это происшествие. Оказалось, нет.

— К месту пожара были высланы пожарные подразделения, которые впоследствии его потушили. Правда, машина вся сгорела, потому что драгоценное время для применения первичных средств тушения пожара было упущено, — делится спасатель.

ДТП

Пожарный Александр Гапонов отвозил свою жену Елену, сотрудницу МЧС, февральским утром прошлого года на работу, а сам был на выходном. Путь супругов пролегал по Варшавскому шоссе. Погода была плохая: трасса покрылась ледяной коркой. При выезде из тоннеля они увидели аварию.

— Автомобиль врезался в ограждение. Не растерялся. Остановился. Паника у людей, они стоят в оцепенении, — рассказывает Гапонов.

Спасатель оценил обстановку и попросил отойти всех на безопасное расстояние от машины. После Гапонов взял телефон у девушки, которая была очевидцем ДТП, набрал номер «101» и объяснил главную информацию диспетчеру. Остальные детали аварии рассказывала девушка сама.

— Ситуация, когда люди не могут вызвать скорую или пожарную, не редкость. Они теряются, — добавляет Гапонов.

В результате ДТП на месте произошел разлив масла и топлива. Поэтому спасатель продолжил действовать. Он с другим мужчиной снял клеммы с аккумулятора автомобиля, чтобы убрать напряжение с машины и не допустить возгорания.

— В автомобиле ехали две женщины. Одной из них, убедившись, что ее жизни ничего не угрожает, помог выбраться. Передал очевидцам для ожидания скорой помощи, — вспоминает Гапонов.

Вторая женщина, как позже констатировала скорая, получила травмы, несовместимые с жизнью.

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