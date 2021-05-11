Спасатели Московского авиационного центра спасли несколько жизней за ночь с 10 на 11 мая

Спасатели Московского авиационного центра помогают пожилой женщине / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва,Бульвар Адмирала Ушакова Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра выезжали на несколько происшествий в ночь с 10 на 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.

Отмечается, что за ночь спасатели занимались ликвидацией двух пожаров. Также сотрудники авиационного центра осуществляли вскрытие двух дверей и оказывали социальную помощь пожилым людям.

Так, на улице Адмирала Ушакова в одном из многоквартирных домов загорелся мусоропровод. Спасатели оказывали помощь беременной женщине, которую пришлось выводить на улицу с помощью противодымного устройства из-за сильного задымления.

Позже спасатели Московского авиационного центра выехали на следующий вызов, где они вскрыли дверь и помогли пожилому мужчине с инсультом.

Ранее «ВМ» писала, что подмосковная полиция задержала подозреваемого в карманных кражах. По данным полиции, мужчина незаметно вытаскивал мобильные телефоны из карманов покупателей магазинов.

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