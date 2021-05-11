В «Спартаке» рассказали о состоянии избитого директора пресс-службы клуба Фетисова
Директор по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов, на которого напали вечером 9 мая, находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, он в сознании. Об этом рассказал пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.
По его словам, полиция выясняет все обстоятельства случившегося с Фетисовым.
— Сам Антон сейчас находится в сознании, он в состоянии отвечать на вопросы, периодически отвечает на сообщения. Мы с ним один–два раза общались, но ему нельзя много говорить по состоянию здоровья, — сказал Кулемин.
Он пожелал коллеге выздоровления и скорейшего возвращения к работе. Кулемин также отметил, что он не знает никаких подробностей о нападении, но, по предварительной информации, оно произошло на улице, сообщает телеканал «Звезда».
Напомним, инцидент произошел вечером 9 мая. По факту нападения на Фетисова возбуждено уголовное дело. Пока нет информации о том, что случившееся может быть связано с деятельностью директора по связям с общественностью «Спартака».
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