В «Спартаке» рассказали о состоянии избитого директора пресс-службы клуба Фетисова

Фото: pixabay.com

Директор по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов, на которого напали вечером 9 мая, находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, он в сознании. Об этом рассказал пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

По его словам, полиция выясняет все обстоятельства случившегося с Фетисовым.

— Сам Антон сейчас находится в сознании, он в состоянии отвечать на вопросы, периодически отвечает на сообщения. Мы с ним один–два раза общались, но ему нельзя много говорить по состоянию здоровья, — сказал Кулемин.

Он пожелал коллеге выздоровления и скорейшего возвращения к работе. Кулемин также отметил, что он не знает никаких подробностей о нападении, но, по предварительной информации, оно произошло на улице, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, инцидент произошел вечером 9 мая. По факту нападения на Фетисова возбуждено уголовное дело. Пока нет информации о том, что случившееся может быть связано с деятельностью директора по связям с общественностью «Спартака».

Читайте также: Следком проверит данные об издевательствах над постояльцами дома престарелых в Москве