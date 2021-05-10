Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Директор пресс-службы «Спартака» Антон Фетисов попал в больницу после избиения
Фото: moscow-live.ru

Директор пресс-службы «Спартака» Антон Фетисов попал в больницу после избиения

Илья Ашуров

Происшествия

В Москве был избит директор по связям с общественностью ФК «Спартак» Антон Фетисов. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

По его словам, на Фетисова напали вечером 9 мая на улице. Детали случившегося пока неизвестны. Состояние пострадавшего стабильно.

—Связано или нет с профессиональной деятельностью, выясняется. Мы с ним на связи, желаем скорейшего выздоровления, — цитирует Кулемина РИА Новости.

Добавляется, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Читайте также: Девушку эвакуировали вертолетом после ДТП на 69-м километре МКАД

нападениеСпартакизбиение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Все мнения
О проекте