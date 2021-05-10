Директор пресс-службы «Спартака» Антон Фетисов попал в больницу после избиения

Фото: moscow-live.ru

В Москве был избит директор по связям с общественностью ФК «Спартак» Антон Фетисов. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

По его словам, на Фетисова напали вечером 9 мая на улице. Детали случившегося пока неизвестны. Состояние пострадавшего стабильно.

—Связано или нет с профессиональной деятельностью, выясняется. Мы с ним на связи, желаем скорейшего выздоровления, — цитирует Кулемина РИА Новости.

Добавляется, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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