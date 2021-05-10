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Девушку эвакуировали вертолетом после ДТП на 69-м километре МКАД
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Девушку эвакуировали вертолетом после ДТП на 69-м километре МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 69-й километр Карта всех событий

Девушка, пострадавшая в аварии на МКАД, была эвакуирована вертолетом. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) столицы.

Уточняется, что 26-летняя девушка пострадала в ДТП, которое произошло на 69-м километре МКАД. Ей потребовалась срочная эвакуация в медучреждение, для этих целей был вызван вертолет Московского авиационного центра (МАЦ).

Девушку эвакуировали вертолетом после ДТП на 69-м километре МКАДФото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Вскоре пострадавшая была помещена на борт прибывшего вертолета. В ходе полета ее сопровождала авиамедицинская бригада.

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