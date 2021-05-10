Уборщик ранил ножом сотрудника полиции в столичном метро

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

Сотрудник московского метрополитена нанес ранение ножом полицейскому. Об этом в понедельник, 10 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на станции метро «Бульвар Рокоссовского». Отмечается, что старший сержант полиции вступил в словесную перепалку с уборщиком. В какой-то момент ссора переросла в рукоприкладство, и работник метро бросил в полицейского нож. Последний был госпитализирован.

На данный момент уборщик задержан. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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