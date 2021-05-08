Мужчину обокрали на 150 тысяч рублей в столичном храме

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Россия, Москва, улица Большая Ордынка Карта всех событий

В одном из столичных православных храмов у мужчины украли вещи на сумму более 150 тысяч рублей. Об этом в субботу, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточняется в сообщении, кража произошла утром в пятницу. По словам пострадавшего, пока он находился в храме, из его сумки пропали личные вещи, среди которых два мобильных телефона, банковские карты и документы. Общий ущерб превысил 150 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

По информации источника РИА Новости, храм находится на улице Большая Ордынка.

Ранее неизвестный украл деньги и драгоценности почти на два миллиона рублей из квартиры пенсионерки на юго-востоке Москвы.

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