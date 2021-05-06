Пенсионерку в Москве обокрали почти на два миллиона рублей

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Неизвестный украл деньги и драгоценности почти на два миллиона рублей из квартиры пенсионерки на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 6 мая, рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

Женщина, проживающая в столичном районе Кузьминки, обратилась в полицию и рассказала, что из ее квартиры неизвестный в период с 8:00 30 апреля до 11:00 4 мая, подобрав ключи к замкам входной двери, похитил ювелирные изделия и деньги в сумме 1,79 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), сообщает агентство городских новостей «Москва».

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