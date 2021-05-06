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Почти 600 миллионов рублей украли из банковских ячеек в Москве с начала года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти 600 миллионов рублей украли из банковских ячеек в Москве с начала года

Татьяна Плотникова

Происшествия

С начала 2021 года из банковских ячеек в Москве было украдено в общей сложности почти 600 миллионов рублей. Об этом в четверг, 6 мая, рассказали в правоохранительных органах столицы.

Как уточнили источники, с февраля в полицию стали регулярно поступать заявления о кражах из депозитариев банков в разных районах города.

Всего за это время неизвестные похитили имущество на сумму около 600 миллионов рублей, в том числе деньги в национальной и иностранной валютах, ювелирные украшения, монеты.

Чаще всего на месте преступления злоумышленники не оставляют следов взлома. Они подбирают ключи, вскрывают банковские ячейки и забирают оттуда сбережения.

По фактам кражи имущества возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт дал советы по защите квартиры от взлома на длинных выходных.

Читайте также: Более одного миллиона рублей похитили из квартиры на юго-востоке столицы

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