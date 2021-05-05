Более одного миллиона рублей похитили из квартиры на юго-востоке столицы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Новомарьинская улица Карта всех событий

Злоумышленники похитили из сейфа свыше одного миллиона рублей на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Инцидент произошел в квартире на Новомарьинской улице. По словам представителя ведомства, неизвестный проник в квартиру и, взломав сейф, совершил кражу денежных средств на сумму свыше одного миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» сообщала, что у пенсионерки из арендованного сейфа пропало более 5,5 миллиона рублей.

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