«Ничего святого»: видео с наглым грабителем в московской аптеке возмутило Сеть

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

В Сети набирает популярность ролик, снятый в одной из аптек Москвы в Царицыне. На кадрах видно, как мужчина стоит за пенсионеркой в очереди, видит, как она расплачивается за лекарства, после чего выхватывает деньги, лежавшие на прилавке, и уходит.

Пенсионерка бросается за ним вдогонку, держа в руках опустевший кошелек, а остальные посетители аптеки лишь оглядываются на наглого грабителя. Ролик опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В комментариях к ролику пользователи возмутились наглостью вора: «Раньше карманники хоть незаметно работали, а сейчас уже вообще страх потеряли»; «Наркоманы совсем оборзели!»; «Ничего святого. Надеюсь, бабушка смогла прийти в себя».

Полицейские задержали подозреваемого на Кавказском бульваре. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний приезжий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу. Злоумышленник взят под стражу. Полицейские выясняют, был ли он ранее замешан в правонарушениях.

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