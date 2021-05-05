Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Ничего святого»: видео с наглым грабителем в московской аптеке возмутило Сеть
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

«Ничего святого»: видео с наглым грабителем в московской аптеке возмутило Сеть

Виктория Федотова

Происшествия
Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

В Сети набирает популярность ролик, снятый в одной из аптек Москвы в Царицыне. На кадрах видно, как мужчина стоит за пенсионеркой в очереди, видит, как она расплачивается за лекарства, после чего выхватывает деньги, лежавшие на прилавке, и уходит.

Пенсионерка бросается за ним вдогонку, держа в руках опустевший кошелек, а остальные посетители аптеки лишь оглядываются на наглого грабителя. Ролик опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В комментариях к ролику пользователи возмутились наглостью вора: «Раньше карманники хоть незаметно работали, а сейчас уже вообще страх потеряли»; «Наркоманы совсем оборзели!»; «Ничего святого. Надеюсь, бабушка смогла прийти в себя».

Полицейские задержали подозреваемого на Кавказском бульваре. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний приезжий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу. Злоумышленник взят под стражу. Полицейские выясняют, был ли он ранее замешан в правонарушениях.

Читайте также: Более миллиона рублей украли из квартиры пенсионерки на юго-востоке Москвы

соцсетивидеокража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте