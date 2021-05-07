Модель Синтюреву повторно приговорили к четырем годам за ограбление депутата Госдумы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пресненский суд столицы повторно приговорил модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника к четырем годам колонии общего режима за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы Сергея Жигарева. Вступление приговора в силу было отложено до достижения ребенком Синтюревой 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что сообщник модели — уроженец Чечни Ибрагим Дудаев, он будет отбывать наказание без отсрочки.

Кроме того, суд признал обоих фигурантов дела невиновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Принуждение потерпевшего к даче показаний с применением насилия», а Синтюрева также признана невиновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Клевета в публичном выступлении».

— Они оправданы в связи с отсутствием в их деянии состава преступления. За ними признано право на реабилитацию, — цитирует сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что суд частично удовлетворил иск Жигарева к фигурантам дела. С них взысканы 325 679 рублей 50 копеек.

Напомним, в августе 2020 года Пресненский районный суд Москвы присудил четыре года колонии общего режима модели Ольге Синтюревой за ограбление депутата Сергея Жигарева. Вступление приговора в силу было отложено до достижения сыном модели 14-летия.

Позднее Мосгорсуд отменил этот приговор и направил дело вновь в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе.

Установлено, что ночью 28 июня 2018 года модель Ольга Синтюрева приехала на своем автомобиле к жилому комплексу «Звезды Арбата». Она открыла шлагбаум и с Дудаевым пошла в апартаменты депутата, которые снимал его знакомый. Там Дудаев взломал сейф, а модель следила за обстановкой. В результате подельники украли 22,85 миллиона рублей и скрылись с места преступления.

После того как девушка узнала о намерении депутата обратиться в полицию, она выманила его на разговор в безлюдное место. Во время их разговора в машине к ней подбежал Дудаев и вытащил из салона депутата, несколько раз ударив его.

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