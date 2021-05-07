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Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах

Анастасия Колоскова

Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 7 мая.

По данным пресс-службы подмосковного главка МЧС, возгорание произошло в двухэтажном каркасно-металлическом здании, которое было обшито сэндвич-панелями.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара внутри здания составила 20 квадратных метров, также горел автомобиль на улице. Уточняется, что к 19:20 огонь распространился на площадь 225 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось к 20:18.

Как отмечает МЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще один с травмами был доставлен в больницу.

По данному факту прокуратура инициировала проверку, которая установит причины и обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

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