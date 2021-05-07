Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара на востоке столицы
Пожар произошел в квартире жилого дома в районе Вешняки на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 мая, рассказал источник в экстренных службах.
Возгорание случилось в квартире, расположенной по адресу Вешняковская дом 22.
По словам собеседника «ВМ», люди из окна просят о помощи, а с места инцидента идет густой черный дым.
Позже стало известно, что жителей загоревшейся квартиры эвакуировали. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы.
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