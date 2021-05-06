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Два человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Два человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Староватутинский проезд, 3 Карта всех событий

Два человека погибли в результате пожара в квартире одного из жилых домов в Староватутинском проезде в Москве. Об этом в четверг, 6 мая, рассказал источник в столичных экстренных службах.

Как уточнил источник, возгорание произошло в квартире жилого дома в Староватутинском проезде, 3. Площадь распространения огня достигала трех квадратных метров.

Причина возгорания выясняется, сообщает ТАСС.

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