Пожар произошел в помещении склада на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Верейская улица, 29с6 Карта всех событий

Здание склада загорелось на западе столицы. Об этом в среду, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание произошло в здании на Верейской улице, дом 29, строение 6. Площадь пожара составляет 5 квадратных метров. Уточняется, что из горящего помещения склада спасли одного человека.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели.

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