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Пострадавшие при пожаре в столичном отеле приехали в Москву на слет кадет
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пострадавшие при пожаре в столичном отеле приехали в Москву на слет кадет

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Дети, пострадавшие при пожаре в столичной гостинице, приехали в Москву на слет кадет, который организовало частное учреждение. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично — в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели.

В столичные больницы после пожара госпитализировали 14 пострадавших, среди которых были шестеро детей. Уточняется, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Еще два взрослых человека погибли.

В СМИ начали появляться сообщения о том, что в горевшей гостинице проходил слет кадет. В департаменте объяснили, что в настоящее время власти не проводят массовые мероприятия с детьми, поэтому слет организовало частное учреждение.

В ведомстве уточнили, что в слете участвовали дети из трех российских городов. В настоящее время полиция проводит проверку в отношении частного организатора, пишет РИА Новости.

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