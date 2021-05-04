Полуторагодовалый малыш выпал из окна и погиб в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Подмосковье полуторагодовалый мальчик выпал из окна 13-го этажа жилого дома и погиб. Об этом рассказали в ГСУ СК по Московской области во вторник, 4 мая.

Инцидент произошел в деревне Мисайлово. Установлено, что родители ребенка проветривали комнату, после чего закрыли окно, забыв вынуть из окна ручку в целях безопасности. Пока взрослые были в другой комнате, ребенок забрался на подоконник и выпал из окна 13-го этажа.

Маленький мальчик погиб от полученных при падении травм. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы.

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