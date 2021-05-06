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Жителя Подмосковья подозревают в убийстве друзей во время застолья
Фото: feo.rk.gov.ru

Жителя Подмосковья подозревают в убийстве друзей во время застолья

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Королёв, проспект Королёва Карта всех событий

Житель подмосковного города Королев стал фигурантом уголовного дела по подозрению в двойном убийстве. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 45-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании троих знакомых. Они собрались в квартире, расположенной на проспекте Королева. В какой-то момент между подозреваемым и его знакомой завязалась ссора. Вместо словесных аргументов он дважды ударил женщину ножом в грудь. Еще пять ножевых ранений получил их приятель, заступившийся за жертву. Он скончался на месте происшествия.

Уточняется, что женщина умерла в больнице. Скорую помощь ей вызвали по просьбе подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что суд арестовал управляющую гостиницей «Вечный зов» после смертельного пожара.

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