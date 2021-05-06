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Мужчине проломили голову на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мужчине проломили голову на востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 90 Карта всех событий

На востоке столицы 37-летнего мужчину госпитализировали с серьезными травмами головы. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 5 мая около 6 часов утра. Карета скорой помощи выехала по адресу Щелковское шоссе, 90. Медики увезли пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «перелом основания черепа и ушиб головного мозга».

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что два человека пострадали при столкновении автомобилей на юго-западе Москвы.

Читайте также: Три человека пострадали в ДТП на Третьем транспортном кольце

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