Мужчине проломили голову на востоке Москвы

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 90 Карта всех событий

На востоке столицы 37-летнего мужчину госпитализировали с серьезными травмами головы. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 5 мая около 6 часов утра. Карета скорой помощи выехала по адресу Щелковское шоссе, 90. Медики увезли пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «перелом основания черепа и ушиб головного мозга».

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что два человека пострадали при столкновении автомобилей на юго-западе Москвы.

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