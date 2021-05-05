Три человека пострадали в ДТП на Третьем транспортном кольце

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в среду, 5 мая.

Инцидент произошел на съезде на Кутузовский проспект. Известно, что в результате происшествия пострадали три человека.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что пожар произошел в помещении склада на западе столицы. Из горящего помещения склада спасли одного человека.

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