Три человека пострадали в ДТП на Третьем транспортном кольце
Россия, Москва, Кутузовский проспектКарта всех событий
Два автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в среду, 5 мая.
Инцидент произошел на съезде на Кутузовский проспект. Известно, что в результате происшествия пострадали три человека.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что пожар произошел в помещении склада на западе столицы. Из горящего помещения склада спасли одного человека.
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