Два человека пострадали при столкновении автомобилей на юго-западе Москвы
Россия, Москва, улица Знаменские СадкиКарта всех событий
Авария с участием двух автомобилей произошла в Москве в районе Северное Бутово. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 6 мая.
Столкновение машин произошло на пересечении улицы Поляны с улицей Знаменские Садки.
Отмечается, что двое человек пострадали.
Ранее «ВМ» сообщала, что три человека пострадали в ДТП на Третьем транспортном кольце.
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