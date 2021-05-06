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Суд арестовал управляющую гостиницей «Вечный зов» после смертельного пожара
Фото: МВД

Суд арестовал управляющую гостиницей «Вечный зов» после смертельного пожара

Юлия Павлушова

Происшествия

Управляющую гостиницей «Вечный зов» на юге столицы Евгению Чумаковленко заключили под стражу после смертельного пожара. Такое решение принял Пресненский районный суд столицы. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Евгению Чумаковленко арестовали до 4 июля.

Видео: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Напомним, пожар в гостинице произошел 4 мая. В здании на тот момент находилось более 300 человек. Два из них погибли, еще 16 пострадали — среди них 10 детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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