Суд арестовал управляющую гостиницей «Вечный зов» после смертельного пожара

Фото: МВД

Управляющую гостиницей «Вечный зов» на юге столицы Евгению Чумаковленко заключили под стражу после смертельного пожара. Такое решение принял Пресненский районный суд столицы. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Евгению Чумаковленко арестовали до 4 июля.

Видео: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Напомним, пожар в гостинице произошел 4 мая. В здании на тот момент находилось более 300 человек. Два из них погибли, еще 16 пострадали — среди них 10 детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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