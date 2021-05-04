Мужчина попытался ограбить столичный банк с муляжом гранаты
Задержан мужчина, который пытался с муляжом гранаты ограбить банк на востоке Москвы. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
Инцидент произошел в банке на Измайловском шоссе. Мужчина зашел в отделение с муляжом гранаты и потребовал отдать ему деньги из кассы. Работница банка нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Рудневке. По словам 34-летнего задержанного, он купил муляж гранаты в интернете.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый мужчина был арестован, пишет ТАСС.
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