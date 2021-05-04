«Стояли в окнах и просили о помощи»: что известно о смертельном пожаре в московской гостинице

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы во вторник, 4 мая, произошел пожар в гостинице. В результате происшествия погибли люди. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Трагедия случилась в отеле «Вечный зов», расположенном по адресу Кожуховская улица, дом 26. Огонь вспыхнул в 03:27 на первом этаже организации и частично — в коридоре. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 4:30.

На момент возгорания в помещении находились 305 человек, в том числе 114 детей, участвовавших в слете кадетов. Как сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах, двое взрослых погибли, среди 14 пострадавших шестеро несовершеннолетних. СК РФ по столице возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Подробностями о трагедии с РЕН ТВ поделилась девушка-студентка, которая в момент пожара спала в номере на третьем этаже. По ее словам, она проснулась от криков. Позвонила на ресепшен, чтобы узнать, что происходит, где ей сообщили о возгорании. На окнах третьего этажа были установлены решетки, поэтому девушке пришлось, задыхаясь от клубов дыма, самостоятельно по коридору выбираться наружу. Также пострадавшей удалось вывести с собой на улицу несколько детей.

Местный житель Евгений Романов рассказал «Вечерней Москве», что многие постояльцы ранее нелестно отзывались о гостинице.

— Они жаловались на санитарные условия, рассказывали, что номера не убирают, везде грязь, наволочки не первой свежести. Система безопасности тоже на ладан дышит. В общем, неудивительно, что пожар произошел. Огонь, говорят, охватил только первый этаж, но дым поднялся аж до пятого. Людей выводили на задний двор до самого утра. Их обзванивали и просили, чтобы они самостоятельно покидали номера, — сказал мужчина.

Видео: Telegram/Mash

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в гостинице «Вечный зов» были обнаружены грубые нарушения пожарной безопасности. В момент возгорания не сработала ни одна система противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. По словам собеседника агентства, все это и привело к таким тяжелым последствиям. Когда пожарные прибыли на место, вспоминает источник, люди «стояли в окнах и просили о помощи». Так как все было окутано густым дымом, многим пришлось эвакуироваться на ощупь.

Проверки на соблюдение требований пожарной безопасности в гостинице «Вечный зов» не проводилось. Данная организация открылась всего несколько месяцев назад.

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