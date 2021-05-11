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Подмосковная полиция задержала подозреваемого в карманных кражах
Фото: moscow-live

Подмосковная полиция задержала подозреваемого в карманных кражах

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники подмосковной полиции задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, который подозревается в карманных кражах. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает МВД Медиа со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, мужчина незаметно вытаскивал мобильные телефоны из карманов покупателей магазинов. Он совершил две кражи. Подозреваемый признал свою вину. Мужчина рассказал, что продал похищенное имущество, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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