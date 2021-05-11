Три человека погибли и один пострадал в ДТП на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

Три человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП на МКАД. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что два автомобиля столкнулись на 53–м километре МКАД. В результате аварии погибли три человека. Кроме того, пострадал один человек, его госпитализировали.

На месте инцидента находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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