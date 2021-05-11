Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пензой
Фото: mos.ru

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пензой

Кирилл Николаев

Происшествия

Десять человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Пензенской области. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел на 652-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. В результате столкновения фуры и рейсового автобуса погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Также за медицинской помощью обратились оба водителя.

По предварительным данным, рейсовый автобус двигался из Пензы в село Кижеватово, заехал в село Чемодановка, где на остановке высадил пассажиров. Люди начали переходить проезжую часть, а в это время сзади автобуса двигался грузовик с прицепом. Он врезался в остановившийся автобус. У грузовика занесло прицеп, которым и были сбиты люди, сообщает РИА Новости.

Прокуратура начала проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Девушку эвакуировали вертолетом после ДТП на 69-м километре МКАД

автобусДТПпострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Все мнения
О проекте