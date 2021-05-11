Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пензой

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Десять человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Пензенской области. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел на 652-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. В результате столкновения фуры и рейсового автобуса погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Также за медицинской помощью обратились оба водителя.

По предварительным данным, рейсовый автобус двигался из Пензы в село Кижеватово, заехал в село Чемодановка, где на остановке высадил пассажиров. Люди начали переходить проезжую часть, а в это время сзади автобуса двигался грузовик с прицепом. Он врезался в остановившийся автобус. У грузовика занесло прицеп, которым и были сбиты люди, сообщает РИА Новости.

Прокуратура начала проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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