Общественники прокомментировали идею ФСИН о рабочих местах для осужденных

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Внесение поправок в законодательство об общественном надзоре в местах лишения свободы для обеспечения контроля за условиями труда заключенных граждан считают необходимым в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков, прокомментировав инициативу главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.

Ранее руководитель ФСИН предложил организовать исправительные центры для осужденных граждан, которые имеют право на принудительные работы. Это можно сделать, например, на крупных объектах, где фиксируется нехватка рабочей силы.

— Глава ФСИН подчеркнул, что «это не будет ГУЛАГ». Заключенным предоставят новые, достойные условия, однако они должны находиться под общественным контролем, — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что данная тема звучит не в первый раз. При этом соответствующих инициатив по внесению дополнений в закон об общественном контроле не было, а они нужны, отмечает RT.

В свою очередь член ОНК Санкт-Петербурга, директор фонда содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль» Вадим Дегтярев рассказал, какими должны быть условия для труда заключенных.

По его мнению, к этому вопросу нужно подойти крайне серьезно. Во-первых, необходимо понять, будут ли они трудиться на территории исправительных учреждений либо это будет происходить локально. В качестве примера эксперт привел сибирские строительные площадки, где обычные граждане не хотят работать, даже если речь идет о высокой зарплате. По его мнению, там можно было бы использовать труд осужденных, отмечает ФАН.

При этом, если использовать там работу заключенных, то надо организовать охрану, а также продумать систему безопасности. Все это повлечет определенные расходы, считает общественник.

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